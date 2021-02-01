За 2020 год Харьковская область заняла второе место по количеству самоубийств.

Об этом свидетельствуют данные издания chas.news.Наибольшее количество суицидов за прошлый год зафиксировано в Днепропетровской области – 745 случаев. В Харьковской области – 597. В тройке лидеров также Одесская область, где за минувший год покончили с собой 523 человека.Меньше всего самоубийств за год произошло в Тернопольской области – 108.Всего за минувший год в Украине совершено 7 654 самоубийства – на 76 случаев меньше, чем в 2019 году.