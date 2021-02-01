За минувшие сутки в Украине зафиксировали 2030 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19.

Это на треть меньше вчерашнего показателя, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов утром в понедельник, 1 февраля.– В частности, заболели 71 ребенок и 65 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано – 1 103 человека; летальных случаев – 61; выздоровело – 5 131 человек, – рассказал Степанов.Отметим, что снижение суточного прироста новых больных происходит пятый день подряд.За последние 24 часа наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской области (297), Киеве (160), Николаевской области (152), Львовской области (146) и Закарпатской области (127).Общее количество инфицированных с начала пандемии достигло 1 221 485 человек, 22 768 человек – умерли, выздоровели – 1 023 915 человек.Количество новых заболевших COVID-19 в регионах Украины:• Винницкая область - 79 случаев;• Волынская область - 59;• Днепропетровская область - 76;• Донецкая область - 62;• Житомирская область - 102;• Закарпатская область - 127;• Запорожская область - 87;• Ивано-Франковская область - 297;• Киев - 160;• Киевская область - 100;• Кировоградская область - 3;• Луганская область - 20;• Львовская область - 146;• Николаевская область - 152;• Одесская область - 71;• Полтавская область - 56;• Ровенская область - 27;• Сумская область - 61;• Тернопольская область - 85;• Харьковская область - 36;• Херсонская область - 20;• Хмельницкая область - 3;• Черкасская область - 40;• Черновицкая область - 124;• Черниговская область - 37.