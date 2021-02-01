За минувшие сутки в Украине зафиксировали 2030 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19.Это на треть меньше вчерашнего показателя, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов утром в понедельник, 1 февраля.
– В частности, заболели 71 ребенок и 65 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано – 1 103 человека; летальных случаев – 61; выздоровело – 5 131 человек, – рассказал Степанов.
Отметим, что снижение суточного прироста новых больных происходит пятый день подряд.
За последние 24 часа наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской области (297), Киеве (160), Николаевской области (152), Львовской области (146) и Закарпатской области (127).
Общее количество инфицированных с начала пандемии достигло 1 221 485 человек, 22 768 человек – умерли, выздоровели – 1 023 915 человек.
Количество новых заболевших COVID-19 в регионах Украины:
• Винницкая область - 79 случаев;
• Волынская область - 59;
• Днепропетровская область - 76;
• Донецкая область - 62;
• Житомирская область - 102;
• Закарпатская область - 127;
• Запорожская область - 87;
• Ивано-Франковская область - 297;
• Киев - 160;
• Киевская область - 100;
• Кировоградская область - 3;
• Луганская область - 20;
• Львовская область - 146;
• Николаевская область - 152;
• Одесская область - 71;
• Полтавская область - 56;
• Ровенская область - 27;
• Сумская область - 61;
• Тернопольская область - 85;
• Харьковская область - 36;
• Херсонская область - 20;
• Хмельницкая область - 3;
• Черкасская область - 40;
• Черновицкая область - 124;
• Черниговская область - 37.