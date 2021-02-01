За минувшие сутки в Украине зафиксировали 2030 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19.

Это на треть меньше вчерашнего показателя, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов утром в понедельник, 1 февраля.

– В частности, заболели 71 ребенок и 65 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано – 1 103 человека; летальных случаев – 61; выздоровело – 5 131 человек, – рассказал Степанов.

Отметим, что снижение суточного прироста новых больных происходит пятый день подряд.

За последние 24 часа наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской области (297), Киеве (160), Николаевской области (152), Львовской области (146) и Закарпатской области (127).

Общее количество инфицированных с начала пандемии достигло 1 221 485 человек, 22 768 человек – умерли, выздоровели – 1 023 915 человек.

Количество новых заболевших COVID-19 в регионах Украины:

•    Винницкая область - 79 случаев;
•    Волынская область - 59;
•    Днепропетровская область - 76;
•    Донецкая область - 62;
•    Житомирская область - 102;
•    Закарпатская область - 127;
•    Запорожская область - 87;
•    Ивано-Франковская область - 297;
•    Киев - 160;
•    Киевская область - 100;
•    Кировоградская область - 3;
•    Луганская область - 20;
•    Львовская область - 146;
•    Николаевская область - 152;
•    Одесская область - 71;
•    Полтавская область - 56;
•    Ровенская область - 27;
•    Сумская область - 61;
•    Тернопольская область - 85;
•    Харьковская область - 36;
•    Херсонская область - 20;
•    Хмельницкая область - 3;
•    Черкасская область - 40;
•    Черновицкая область - 124;
•    Черниговская область - 37.

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