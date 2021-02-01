30 января, в день 17-летия украинской Википедии, харьковские википедисты собрались на Викимарафон в Харьковской государственной научной библиотеке имени Короленко.

В Харькове день рождения украинской Википедии отметили акцией по написанию статей в этой онлайн-энциклопедии. Именно 30 января 2004 года в украинской Википедии была написана первая статья «Атом». Поэтому на 17-летие украинской Википедии, в минувшую субботу, редакторы онлайн-энциклопедии собрались в Харьковской государственной научной библиотеке имени В. Г. Короленко на Викимарафон – акцию по написанию рекордного количества новых статей в популярной онлайн-энциклопедии.Как рассказал координатор харьковского Викимарафону Сергей Петров, «в этом году из-за карантинных мероприятий количество участников Викимарафона ограничено. На акцию собралось 10 человек, большинство из которых активные участники, но также пришло и несколько новичков».Акция по написанию статей ко дню рождения Википедии проходила в Харькове уже в седьмой раз. На этот раз было написано 10 статей – каждый из участников имел возможность поработать над интересной темой: преимущественно биографического характера. Так, во время Викимарафона в библиотеке имени Короленко участниками этого мероприятия были написаны статьи в украинской Википедии о харьковском художнике-графике Никите Титове, лауреате Государственной премии в области науки и техники, профессоре ХАИ Владимире Лукине, о битве во Львове 1944 года, об американском профессоре в области информатики Клиффорде Стайне и другие.«Это очень теплая и хорошая встреча. Очень благодарна библиотеке и организаторам ее. Я рада, что смогла написать с помощью редакторов Википедии статью на историческую тему и отметить день рождения Википедии», – рассказала о своих впечатлениях от Викимарафону его участница Нина Лукьяненко.Для тех, кто не знал о чем написать, организаторы предлагали выбрать что-то из списка статей для перевода с других языков или универсальных энциклопедий, которые доступны в читальном зале.«Харьковская библиотека имени В. Г. Короленко уже несколько лет принимает участие в мероприятиях Викимарафона. В этих мероприятиях активно участвуют наши читатели. Библиотека – это идеальное место для подобных мероприятий, поскольку задача библиотек и идея Википедии похожи – сохранить знания из всех сфер нашей жизни», – отметила библиотекарь ХГНБ имени В. Г. Короленко Светлана Телегина.Наполняют Википедию волонтеры в свое свободное время и это один из крупнейших волонтерских проектов в мире. Редактировать Википедию может каждый. Для популяризации украинской Википедии и навыков ее редактирования харьковские википедисты до коронавируса часто проводили подобные встречи, но эта стала первой с января прошлого года.«Википедия сейчас является важным информационным ресурсом, которым пользуются по всей Украине и по всему миру. Украинская Википедия имеет сейчас более 1 млн статей и это сейчас самая большая в истории энциклопедия на украинском языке. Поэтому редактируя Википедию, мы вносим свой вклад в развитие украиноязычного информационного пространства», – добавил Сергей Петров.Акция в библиотеке проходила в рамках всеукраинского Викимарафона, который длился с 28 по 31 января 2021 года в онлайн-формате. Организатором Викимарафона стала ОО «Викимедиа Украина». В течение этих дней редактировать Википедию учили и онлайн – проводили вебинары и онлайн-консультации. Среди тренеров онлайн-тренингов было несколько харьковчан.