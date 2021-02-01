Telegram-канал "Декомунізація.Україна" опубликовал перечень объектов, изображающих вождя мирового пролетариата.

Эти объекты должны были быть демонтированы в рамках закона о декоммунизации, но до сих пор напоминают украинцам о тоталитарном прошлом.В Харькове один памятник Ленину находится на территории бывшей обувной фабрики на ул. Юрьева, второй - на проспекте Ландау. Кроме того, один бюст и один памятник находятся в одном из сел области. Всего, борцы с наследием тоталитарного прошлого насчитали 14 скульптурных объектов вождя мирового пролетариата.Напомним, памятник Ленину на главной площади Харькова был демонтирован неравнодушными гражданами 28 сентября 2014 г. Постамент памятника снесли в середине апреля 2016 г.