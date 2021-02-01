Харьковчане предлагают властям города отремонтировать дорогу на нескольких улицах на поселке Жуковского, что позволит разгрузить перекресток на Чкалова и сократит пусть с Белгородского шоссе на Салтовку.

Соответствующая петиция зарегистрирована на сайте горсовета."В районе Шишковки есть улица Старошишковская, которая берёт своё начало от улицы Лесопарковой, вдоль гаражного кооператива "Победа" и забора завода «Коммунар». В конце эта улица переходит во 2-й Саперный переулок, который закрыт воротами, и там автопарк завода. Если там сделать проезд, то это очень разгрузит улицу Чкалова. Тем более, там нет жилого массива. И можно от Мемориала до моста на Салтовку проехать за считанные минуты. Сделав эту дорогу, не нужно будет переделывать перекресток на Жуковского", - сказано в тексте.Напомним, чтобы петиция была рассмотрена горсоветом, она должна набрать 5000 подписей за 90 дней.Отметим, что на Белгородском шоссе, с которого через спуск Жилярди можно попасть на Салтовку, по утрам и по вечерам традиционно собирается пробка, поскольку это одна из всего двух крупных артерий, которые связывают Салтовку и центр.