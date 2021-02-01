Соответствующий тендер был размещен в системе "Прозорро" коммунальным предприятием "Харьковзеленбуд".Как сообщает издание Depo.Харків, городское коммунальное предприятие "Харьковзеленбуд" планирует закупить рассаду однолетних цветов. Для этого в КП выделили 23,8 миллиона гривен.
Согласно документации к тендеру, на 8,49 миллиона планируют приобрести 15 тысяч саженцев агератума, 40 тысяч - бегонии, 43 тысячи - виолы желтой и голубой, 47 тысяч - виолы разноцветной, 30 тысяч - катарантуса, 200 тысяч - петунии разноцветной, 45 тысяч - сальвии, 80 тысяч - тагетесы.
Еще на 15,34 миллиона планируют купить 80 тысяч растений бегонии, 100 тысяч - виолы, 43 тысячи - герани, 100 тысяч - катарантуса, 190 тысяч - колеуса, 10 тысяч - колосняки, 51 тысячу - петунии, 80 тысяч - портулака, 230 тысяч - тагетесы.