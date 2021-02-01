Работа в условиях гибкого режима предусматривает полную отработку работником установленного законодательством количества рабочих часов.

В условиях пандемии Covid-19 необходимостью и распространенной практикой стало применение гибкого режима рабочего времени (ГРРВ). В Госслужбе занятости разъяснили специфику такой работы.Особенности гибкого режима рабочего времени урегулирован в 2020 году статьей 60 Кодекса законов о труде.ГРРВ – это форма организации труда, которой допускается установление режима работы, который отличается от определенного правилами внутреннего трудового распорядка. При этом необходимо соблюдать установленные дневной, недельной и других норм продолжительности рабочего времени.Работа в условиях гибкого режима предусматривает отработку работником установленного законодательством количества рабочих часов, поэтому такой режим работы считается полной занятостью.Применение гибкого режима рабочего времени не влечет за собой изменений в нормировании, оплате труда и не влияет на объем трудовых прав работников, говорят Госслужбе занятости.Гибкий режим рабочего времени вводится по согласованию между работником и работодателем – на определенный срок или бессрочно.Существует специфика учета рабочего времени при введении гибкого режима рабочего времени. Он может предусматривать:- фиксированное время, в течение которого работник обязательно должен присутствовать на рабочем месте и выполнять свои должностные обязанности. При этом может предусматриваться разделение рабочего дня на части;- переменного время, в течение которого работник по своему усмотрению определяет периоды работы в пределах установленной нормы продолжительности рабочего времени.На гибкий режим рабочего времени распространяются гарантии времени отдыха работника.В условиях такого режима продолжительность рабочего времени (смены) не может превышать 12 часов в сутки. При этом максимальная суммарная продолжительность рабочего времени в сутки для женщин с детьми должна быть не более десяти часов.Гибкий режим рабочего времени не применяется на непрерывно действующих предприятиях, в учреждениях, организациях, при многосменной организации работы, а также в случаях, обусловленных спецификой деятельности, когда выполнение обязанностей работником требует его присутствия в определенные часы работы (торговля, бытовое обслуживание населения, погрузочно-разгрузочные работы, работа транспорта и т.д.).Гибкий режим не применяется, когда он несовместим с требованиями относительно безопасных условий труда.Отсутствие работника на его рабочем месте в фиксированное время без уважительных причин должно считаться нарушением норм трудовой дисциплины.Работники, которые не соблюдают трудовую дисциплину или другие условия труда, предусмотренные гибким режимом, могут быть лишены права пользоваться этим режимом с применением к ним мер дисциплинарного взыскания.Те, кто нарушил условия работы по гибкому графику, могут быть лишены права пользования этим графиком на срок до трех месяцев. За повторное нарушение гибкого графика работы работники переводятся на общеустановленный режим работы с применением к ним соответствующих мер дисциплинарного взыскания.