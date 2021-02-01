На Сортировке за одно утро перевернулись два автомобиля. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

По словам очевидцев, аварии произошли на ул. Беркоса (в прошлом - Западная и Довгалевская). Данных о пострадавших пока нет, официальная информация проверяется.Напомним, по данным синоптиков, сегодня, 1 февраля, в регионе ожидаются осадки. С ночи идет снег, местами – сильный, днем снегопад продолжится, в отдельных районах будет идти мокрый снег или же снег перейдет в дождь. В первой половине дня - гололед, местами налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.Дорожные службы обращаются к участникам дорожного движения, особенно водителям грузового транспорта, с просьбой в непогоду без надобности не выезжать на дороги. Водителям крупногабаритного транспорта советуют пользоваться площадками для стоянки, расположенными вдоль государственных дорог."При таких погодных условиях, как колебания температурных показателей с плюса на минус и наоборот в сочетании с осадками и высокой влажностью воздуха, велика вероятность возникновения скользкости на дороге. Напоминаем водителям о необходимости обязательного использования зимних шин", - отметили в Службе автомобильных дорог в Харьковской области.Для получения информации о состоянии проезда и оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации звоните по телефону диспетчера:. Звонки принимаются круглосуточно.