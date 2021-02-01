В аэропорту "Харьков" задерживается прилет и вылет авирейсов.Об этом сообщается на онлайн-табло аэропорта.
Так, рейсы 7W 142 и PS 9042 в Киев, которые должны вылететь в 12.20, по состоянию на 11.30 часов задержаны до 13.00. Рейсы 7W 141 и PS 9041, которые должны были прилететь в Харьков в 11.30, задержаны до 13.50.
Не уточняется, что именно стало причиной задержек, но, вероятно, это произошло из-за сильного снегопада, который идет в Харькове с ночи. По данным синоптиков, сегодня, 1 февраля, в регионе ожидаются осадки. С ночи идет снег, местами – сильный, днем снегопад продолжится, в отдельных районах будет идти мокрый снег или же снег перейдет в дождь. В первой половине дня - гололед, местами налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.
Ветер юго-восточный, 7 - 12 м/с, днем местами порывы до 15-20 м/с. При этом будет тепло: температура воздух днем – до шести градусов тепла. К завтрашнему дню снегопад закончится, возможны лишь кратковременные осадки.