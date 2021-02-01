Какао – напиток, знакомый почти каждому с детства. Однако как его правильно выбрать, знают далеко не все. Качественный какао-порошок должен быть натуральным, «живым» и не алкализированным. Как отыскать на прилавках самый вкусный и полезный продукт?

Итак, сначала определяем, натуральность какао-порошка. Для лучшего роста и обильного плодоношения деревья какао часто обрабатывают специфическим химическим раствором, а также вносят удобрения. Поэтому важно, чтобы на упаковке была маркировка «органический продукт». Это будет означать, что дерево произрастало в экологически чистой и пригодной среде, не подвергалось обработке вредными и опасными для жизни веществами. Но поскольку сейчас пометка «органика» стала модной фишкой, то еще лучше будет найти информацию о конкретной компании, дабы узнать ее философию производства, и тогда уже можно смело выбирать лучший продукт.Алкализированное или нет? Большинство продукции, которая сейчас представлена на отечественном рынке, представляет собой именно алкализированный порошок. Что это значит? Алкализация какао – очень сомнительный и абсолютно не нужный для качества процесс, когда продукт обрабатывают щелочами при высокой температуре – до 250 градусов. Такой метод используют, чтобы улучить вкус, аромат и придать красивый цвет порошку. А на самом деле при 250 градусах разрушается натуральная структура и какао становится не просто бесполезным, а может быть даже вредны.Живое и не живое? Порошок какао является растительным продуктом, но в том случае, если на упаковке нет пометки RAW или слова Live. Если такая отметка имеется, то, вероятнее всего, в процессе производства какао нагревали свыше 45 градусов и часть его полезных качеств уже потеряна.А теперь определимся с сортом. В частности, выбор может зависеть от того, какие нотки вкуса вам больше нравятся и для чего вы будете использовать порошок: для шоколада, напитка или чего-либо другого.«Криолло» – самый редкий сорт, именно из него изготавливается лучший шоколад. У этих бобов очень мягкий вкус, без кислоты и горечи, такой сорт считается элитным.«Форастеро» обладает более выраженным вкусом какао, но он менее ароматный и частенько бывает с горчинкой.«Тринитарио» — гибридный сорт, обладает очень сильным ароматом и насыщенным вкусом.Родиной какао по праву называют Амазонию и ее тропические леса, но в современное время его выращивают в большинстве тропических стран, особенно в Африке (около 30% какао на мировом рынке). Элитными плантациями с богатой почвой считают Южную Америку, а из стран – Перу, Доминикану, Венесуэлу.