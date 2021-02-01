Александр Соболев назначен ректором Харьковской государственной академии дизайна и искусств.

Соответствующий приказ Министерства культуры и информационной политики Украины от 27 января за подписью министра Александра Ткаченко обнародован на сайте вуза.Напомним, с 1999 года ректором академии работал Виктор Даниленко. В конце апреля срок действия его контракта истек, и Соболев стал и.о. ректора.Выборы ректора сначала были назначены на конец мая, однако потом их перенесли на октябрь. Соболев выборы выиграл, набрав 93% голосов.Александр Соболев - график-дизайнер, кандидат искусствоведения, профессор.Харьковская государственная академия дизайна и искусств — одно из старейших художественных учебных заведений Украины, было основано в 1921 году.