К коронавирусу нужно относиться как к гостю, который рано или поздно покинет наш дом, советуют психологи. Но жизнь все равно уже не будет такой, как до пандемии. Как приспособиться к новым реалиям, сохранив психическое здоровье?

Части одного целого

Позитив спасет мир



Печальная статистика активизирует пандемию страха

По мнению психологов, пандемия меняет реальность. Это сродни ритуалу инициации, в результате которой человечество переходит на новый уровень. Как раз сейчас рождается совершенно новый человек.– Я скажу словами известного философа Славоя Жижека, который утверждает, что мы стоим на пороге новой нормативности. Главный вызов, который бросает человечеству пандемия – насколько то, что мы воспринимаем как норму, адекватно изменившимся реалиям нашей жизни и реалиям науки, – говорит кандидат психологических наук, декан гуманитарно-правового факультета Национального аэрокосмического университета имени Н.Е. Жуковского «ХАИ» Максима Жидко. – Я считаю, что академическая психология, к которой мы привыкли – и как практики, и как преподаватели, и как исследователи, – станет историей. Это психология человека XIX–XX веков, но в XXI столетии рождается антропологично новый человек, человек цифровой. И момент рождения этого цифрового человека совпал с моментом колоссального масштабного события – пандемии, вызова со стороны природы.Доктор психологических наук, заведующая кафедрой психологии Харьковского национального педагогического университета имени Г.С. Сковороды Тамара Хомуленко замечает: то, что с нами происходит, похоже на древний ритуал инициации – ритуал перехода с одного уровня существования на другой.– Таких ритуалов было множество. Например, один из них – переход из одной возрастной категории в другую. Кстати, у большинства народов этот переход осуществлялся примерно в 12 лет. Понятия о подростковом возрасте у древних народов не было. Только детство и взрослость. Однако чтобы попасть во взрослую жизнь, нужно было пройти очень серьезный, тяжелый и суровый ритуал, в результате которого не все выживали. Например, была такая процедура, когда на руку надевалась рукавица, нашпигованная насекомыми, которые наносили самые болезненные укусы. Это была граница между жизнью и смертью. Пройдя подобный ритуал, люди получали какое-то новое понимание, озарение, становились иными. Также имела место шаманская инициация, кода человек практически умирал, а потом возрождался. Существовала инициация для лидеров каких-то групп вождей и так далее, – рассказывает Тамара Хомуленко. – И все признаки инициации сегодня присутствуют. Отличие лишь в том, что в древности все, кто проходил инициацию, понимали, что с ними происходит. Мы этого не знаем.По словам Тамары Хомуленко, цивилизация пришла к необходимости понимания, что наш мир выживет только тогда, когда мы осознаем, что являемся частями одного целого, что правая рука не может навредить левой.– А пока мы этого не поймем, пандемия не закончится, – говорит психолог.Жизнь никогда уже не будет такой, как до пандемии, утверждают психологи. Кто же больше всех пострадает?– Психологически и социально пострадают прежде всего наиболее уязвимые слои населения, – утверждает Максим Жидко. – Будут группы, уязвимые психологически, и они получат наибольшую травму в психологическом аспекте. Будут экономически уязвимые группы. Сейчас мы видим, что есть необходимость в поддержке предпринимателей, потому что они попали именно в эту группу. Нельзя нарисовать общий портрет. Нужно понимать, что та или иная категория уязвима или будет уязвима по определенным аспектам.Чтобы приспособиться к новым реалиям, нужно относиться ко всему позитивно, видеть стакан наполовину полным, а не наполовину пустым, считает Тамара Хомуленко.– Хотя мы и столкнулись с большим количеством трудностей, нужно относиться к тому, что с нами происходит, как к наполовину наполненному стакану. Следует воспринимать все происходящее как ситуацию, которая чему-то научит, из которой мы выйдем с новыми знаниями, с новым пониманием. Если есть такое намерение, то меньше вероятности, что мы попадем в категорию людей, которые станут слишком уязвимыми, – уверяет психолог.По ее словам, нужно менять жизненные ценности и приоритеты, правильно расставлять новые жизненные акценты.– Нам предстоит пересмотреть отношение к собственному здоровью, осознать его ценность, понять, что лучше тратить усилия и деньги на его сохранение, а не на лечение. Ведь Covid-19 – далеко не последняя эпидемия, и только крепкое здоровье позволит противостоять новым болезням, – говорит Тамара Хомуленко. – В том, что с нами происходит, нужно увидеть необходимость несколько сместить свои ориентиры в сторону здоровья, социальных ценностей. Жизненно важно перенести вектор со стороны конкуренции в сторону сотрудничества, со стороны потребительства и манипуляций – в сторону бережного отношения к миру.А к вирусу психолог рекомендует относиться по принципу: я хозяин, в он – гость.– У гостя есть прекрасная особенность – рано или поздно он уходит. А насколько рано, зависит от того, как хозяин к нему относится, – уверена Тамара Хомуленко.И, тем не менее, замечает Тамара Хомуленко, пандемия очень сильно повлияла на психику многих людей. Она вызывает страх. И не просто страх – пандемию страха.– Страх и стресс активизируются и негативно влияют прежде всего на активность иммунной системы, которая предназначена для того, чтобы защищать от разнообразных инфекций, – считает специалист.Психолог отмечает, что страх заразиться и заболеть подпитывается еще и ежедневной статистикой заболевших и умерших от Covid-19, которая транслируется повсюду – по радио, по телевидению, услужливо подсовывается в соцсетях.– И даже если мы стараемся отмахиваться от этой информации, она все равно западает в душу и провоцирует очередной приступ страха, – замечает Тамара Хомуленко. – Я бы вообще рекомендовала убрать из поля зрения эти данные, потому что со статистической точки зрения они не особо достоверны, их не стоит воспринимать всерьез. Правильная статистика должна быть сравнительной. Необходимо проводить сравнительный анализ с количеством протестированных, с количеством заболевших и умерших в прошлом месяце, в прошлом году во время эпидемии гриппа и так далее. Только тогда статистика может быть показательной. Как психолог я считаю, что цифры, которые мы видим каждый день с утра до ночи, только активируют страх, – утверждает Тамара Хомуленко.По ее словам, любой новый страх не возникает на ровном месте – у каждого есть свое основание, так называемый базовый страх.– Он касается таких состояний, когда не удовлетворяются базовые потребности, прежде всего – потребность в комфорте (когда нам тепло, сухо и мы не голодны) и интеграции (когда мы не одиноки). Если мы этого не ощущаем, возникает чувство незащищенности, что вызывает по цепочке новые страхи, – поясняет психолог.Тамара Хомуленко презентовала свою книгу «Covid в большом городе», в которой рассказывается, как Covid-19 влияет на психику человека, как жить сейчас и в дальнейшем, как сохранить психическое здоровье.