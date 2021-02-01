Об этом сообщает телеграм-канал ВЕХА.

«СБУ разоблачила несколько телеграмм-каналов, которыми руководили кураторы из РФ для дестабилизации ситуации в стране. В ведомстве отметили, что среди заказчиков публикаций очень много украинских политиков. Открыто уголовное производство по статье «Государственная измена». Задержаны 2 женщины, одна из Харькова, одна из Одессы. Ещё один фигурант находится в Приднестровье, на неподконтрольной территории. Кстати, среди каналов и «Легитимный».Сейчас в управлении СБУ Харьковской области проходит пресс-конференция», сказано в общении канала.