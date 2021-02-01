В администрации Айны Тимчук сначала опубликовали документ о назначении антимайдановца Ананченко в руководство ХОГА, а позже заменили его на объявление о вакантной должности.

Харьковская журналист Мария Варва опубликовала информацию о том, что в Харьковской областной государственной администрации сначала опубликовали назначение антимайдановца Константина Ананченко на должность начальника Управления по делам семьи и спорта, а позже заменили документ на объявление о том, что победитель добора на пост - отсутствует.По словам Варвы, в администрации Тимчук переобулись в полете, заменив один документ другим.«У меня впечатление, что в ХОГА все или дружно поехали крышей, или у них там памяти - как в золотой рыбки, секунд пять», - подчеркнула журналист в своей публикации.Журналист напомнила, что Ананченко принимал участие в антимайдане и присутствовал при избиении журналистов, среди которых была и сама автор.«И теперь я вижу, что Ананченко, человека, который, возможно, был одним из тех, кто поднял руку на меня и моих коллег, или же, если и не принимал участия в нападении - не стал на защиту журналистов, чтобы отстоять честь и звание профессиональных спортсменов, и просто - нормальных мужиков, допускают к конкурсу на должность чиновника. А потом назначают. Втихомолку, все как надо», - сообщила Мария Варва.Напомним, что Зеленский назначил Айну Тимчук на должность главы Харьковской областной администрации 27 ноября. До этого чиновница работала заместителем председателя Днепропетровской облгосадминистрации и руководителем аппарата Днепропетровской облгосадминистрации.