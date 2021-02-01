Первая партия вакцин от коронавируса в рамках глобальной инициативы COVAX прибудет в Украину через две недели.

Об этом в понедельник, 1 февраля, заявил замминистра здравоохранения Игорь Иващенко.Он напомнил, что Украина получит 117 тысяч доз вакцин Pfizer и BionTech.- Украина начнет вакцинацию в феврале. А значит, через две недели получит вакцины. Наша страна вошла в перечень стран, которым глобальная инициатива COVAX предоставит вакцины против COVID-19 в пределах первой волны распределения, - сказал Иващенко.Также он сообщил, что Украина предоставит дополнительный запрос COVAX на получение новой партии доз вакцины Pfizer.По его словам, с апреля COVAX ожидает увеличения объемов вакцин.- До 14 февраля предполагается, что Украина предоставит дополнительный запрос об увеличении количества доз вакцины Pfizer, которое планируем получить во втором квартале 2021 года, - сказал Иващенко.Кроме того, замминистра рассказал, что Украина работает над механизмом получения вакцины в рамках перераспределения объемов заказа, осуществленного ЕС.- В настоящее время отрабатывается механизм и возможность поставки вакцин из ЕС для Украины для обеспечения раннего доступа в рамках механизма перераспределения объемов заказа, осуществленного ЕС. На предыдущей неделе Украина получила соответствующие соглашения, которые предусматривают возможность осуществлять заказ совместно со странами ЕС, - сказал он.Также продолжаются переговоры с компаниями-производителями вакцин.- Для запуска вакцинации Украина подпишет необходимые документы с производителями, которые будут предусматривать предоставление полной документации и механизмов обеспечения регистрации, осуществления импорта вакцин и подписание соглашений о лишении ответственности, как это предусмотрено национальным законодательством, - сказал Иващенко.Ранее главный санврач Виктор Ляшко сообщил, что вакциной Pfizer будут прививать медработников. А кому ее не хватит - получат вакцину Sinovac.