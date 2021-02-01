В Харькове разыскивают 28-летнюю Аллу Лобову.

Как сообщили в поисково-спасательном отряде "Милена", девушка еще 23 января ушла из дома в районе станции метро "Студенческая" на Салтовке и не вернулась.Девушка была одета в короткую черную куртку и черные брюки, обута в черные дутые сапоги. На голове у нее была черная вязаная шапка.Рост девушки 168 см, среднего телосложения, глаза зеленые, волосы темно-русые.Всех, кому что-либо известно о местонахождении Аллы Лобовой, просят сообщить по телефонам