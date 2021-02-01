Время сверить ваши планы и надежды со звездным «раскладом» на ближайшие дни.

Вы можете почувствовать себя маленьким и слабым — лучше укрыться в собственной норе и ограничить контакты с людьми. Завтра придется смириться с чувством не совсем справедливого поражения.Не уходите от разговоров, они окажутся полезными. В одном из них услышите нечто такое, о чем и не догадывались. Завтрашний день необходимо провести так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно потраченные часы.Возможно, в эти дни вам будет брошен вызов. Примите его так, будто занимаетесь этим ежедневно – это обескуражит противника. Завтра все будет подчиняться вашему слову, а что-то, возможно, и взгляду.Вероятно, придется играть роль телефона при передаче весьма важной информации. Приложите все усилия к тому, чтобы ваш телефон не оказался испорченным. Завтра не нагружайте себя чужими проблемами.Не исключено, что ваши успехи и неудачи станут достоянием общественности. Завтра можете столкнуться с непредвиденными трудностями. Их преодоление отнимет немало сил, но с пути вас не собьет.Ваше настроение может оказаться очень переменчивым — лучше провести время с тем, кто способен вас понять. Завтра у вас резко замедлится реакция на внешние раздражители.Ваша способность видеть и чувствовать то, что другие заметить не могут, возможно, усилится. Есть вероятность, что завтра вы будете поставлены перед необходимостью иначе взглянуть на вещи.Иногда так трудно остановиться. Особенно если набрать перед этим хорошую скорость. Но сейчас стоит все-таки дать высказаться собеседникам. Вечеринки и застолья — нес самое подходящее занятие на завтрашний день.Внимательно следите за глазами своих собеседников. Они могут сказать о многом. Завтра, возможно, придется столкнуться с таким малоприятным явлением, как сплетни. Не принимайте на свой счет.Возможны серьезные столкновения на почве разногласий по вопросам морали. Настоятельно рекомендуется не доходить до мордобоя. Завтра у вас будет масса дел и, как всегда, мало времени.Сейчас вам, возможно, представится случай рассмотреть выгодные предложения, связанные с карьерой. Завтра энергия будет настоятельно требовать выхода. Спасет жесткий контроль за своими действиями.Имеете неплохой шанс обнаружить среди царящего внутри легкого хаоса некое полезное знание. Завтра, если уж охота будет высказать свое мнение, постарайтесь, чтобы оно не достигло чужих ушей.