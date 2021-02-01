Народный депутат Украины Юлия Светличная, которая первой встала на сторону людей, выступив за уменьшение тарифной нагрузки и призвав государственные власти разработать действенные механизмы помощи украинцам, поддержала постановление ВР по социальной поддержке населения в связи с ростом тарифов.

Борьба продолжается



Государство должно повернуться лицом к людям



Поддержка харьковчан на местном уровне

Верховная Рада приняла Постановление «О мерах, направленных на социальную защиту населения, в связи с повышением цен (тарифов) на жилищно-коммунальные услуги». Его поддержали 337 народных депутатов, в частности лидер Блока Светличной «Разом!» Юлия Светличная. Она первой из народных избранников встала на сторону людей и призвала органы государственной власти снизить тарифную нагрузку.– Во время карантина государство должно поддерживать граждан, а не забирать у них последнее. Буду требовать от правительства пересмотра этого решения, снижения тарифов или внедрения действенных механизмов социальной поддержки людей, – отреагировала на ситуацию Юлия Светличная.Согласно принятому постановлению, учитывая экономическую ситуацию в Украине в связи с распространением Covid-19, парламент поручил Кабинету министров Украины следующее:– срочно внести изменения по увеличению социальных нормативов расчета субсидий на использование газа, электроэнергии, тепловой энергии, других услуг, а также обеспечить упрощение доступа пенсионерам, лицам с инвалидностью, безработным к системе субсидий;– ввести специальный тариф на электроэнергию для тех потребителей, которые используют менее 100 киловатт-часов в месяц;– ввести отдельный тариф на электроэнергию для негазифицированных и оборудованных электроотопительными установками домов с потреблением до 3000 кВт*ч в месяц;– вернуть льготы для населения, проживающего в 30 километровой зоне от АЭС, а также детским домам семейного типа;– увеличить социальные нормы потребления природного газа.В постановлении Верховной Рады, принятом на прошлой неделе, парламент в числе прочего обязал Кабмин:– в месячный срок подать в Верховную Раду предложения о внесении изменений в Закон «О государственном бюджете Украины на 2021 год» в части увеличения расходов по бюджетной программе «Выплата льгот и жилищных субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа в денежной форме»;– изучить вопрос и представить предложения по внесению изменений в законодательство с целью завершения отопительного сезона 2020–2021 гг. на основе системы предоставления населению жилищно-коммунальных услуг, действовавшей до 1 января 2021 года.Кроме того, Верховная Рада рекомендует Антимонопольному комитету Украины принять меры по недопущению антиконкурентных согласованных действий и злоупотребления монопольным положением на рынке субъектами хозяйствования, предоставляющими жилищно-коммунальные услуги населению.Рост тарифов на фоне стремительного падения уровня жизни людей вызвал волну негодования и протестов по всей стране. Наиболее активной оказалась Харьковская область.Блок Светличной «Разом!» – единственная партия в регионе, которая по инициативе своего лидера твердо встала на защиту интересов людей, сделав голос Харьковщины настолько мощным, что его услышали центральные власти.Коммуникация с людьми – основной принцип работы Юлии Светличной. Именно поэтому она первой среди народных депутатов отреагировала на ситуацию и высказала намерение требовать пересмотра решений о повышении тарифов.Позицию лидера разделяют представители ее политической силы, которые после местных выборов вошли практически во все местные советы Харьковщины. Представители Блока Светличной инициировали и провели в громадах внеочередные сессии, на которых приняли обращения в центральные органы власти о недопустимости утвержденной тарифной политики.Реакция властей, приостановивших рост стоимости газа на период карантина, Блок Светличной «Разом!» не удовлетворила. В партии уверены: победой такое решение считать нельзя.– Это частичное, временное и очень спорное решение, которое не устраняет насущную проблему. Наша политическая сила будет настаивать на всестороннем анализе формирования тарифов, приведении их уровня в соответствие с реальным уровнем жизни людей, на внедрении эффективных мер по поддержке социально незащищенных групп населения. Мы всегда реально, а не формально будем стоять все вместе на защите прав людей, – уверяют в Блоке Светличной.Борьба продолжается – одно за другим на сессиях в ОТГ принимаются обращения к центральной власти о пересмотре тарифной политики.Постановление Верховной Рады последовало после того, как Юлия Светличная вместе с коллегами подала Комплексный проект Постановления Верховной Рады Украины «О приостановлении повышения тарифов на энергоносители и пересмотр их размеров». Документ, в частности, содержит требование о возобновлении льготного тарифа на электроэнергию в размере 0,9 грн за 1 кВт*ч, действовавшего для населения за первые 100 кВт*ч в месяц; пересмотра Постановления НКРЭКУ №15 от 6 января 2021 года, которым были отменены льготные цены на электроэнергию для некоторых категорий граждан; уменьшения стоимости тарифов на услуги по распределению газа.– Доводить людей до отчаяния и оставлять без поддержки в нынешние сложнейшие времена — недопустимо, – отмечают в Блоке Светличной «Разом!». – Люди должны быть услышаны, государство должно повернуться лицом к своим гражданам. Не частичным и временным решением болезненных проблем, а введением на постоянной основе таких механизмов, которые обеспечат благосостояние людей и развитие государства.Депутаты от Блока Светличной в Харьковском городском совете добиваются поддержки харьковчан на местном уровне. Город не может прятаться от решения социальных проблем за фонтанами, скверами, парками и зоопарками, считают они.Франция этой политсилы в Харьковском горсовете предлагает увеличить с 20% до 100% скидку на оплату услуг по теплоснабжению, горячему и холодному водоснабжению, водоотведению, обращению с бытовыми отходами, по содержанию домов семьям, которые в первую очередь нуждаются в поддержке. В частности, речь идет о семьях, имеющих детей с инвалидностью или тех, где сами родители имеют инвалидность, о семьях матерей-героинь, приемных семьях, одиноких матерях и так далее. Кроме того, представители Блока Светличной требуют введения 30%-ной скидки на оплату коммуналки для учителей, воспитателей детских садов, медработников горбольниц и поликлиник за счет так называемой муниципальной субсидии. Утверждают: средства на эти цели в бюджете города есть.– Мы будет добиваться внесения изменений в программу «Содействия безопасной жизнедеятельности в сфере социальной защиты населения Харькова», – говорит депутат Харьковского горсовета Игорь Черняк. – Блок Светличной «Разом!» – это первая политическая сила, которая не ограничилась общими заявлениями и лозунгами, а подготовила конкретные предложения. Мы их оформили, подали и будем их продвигать.