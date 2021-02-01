Среднемесячная температура января в Харькове была на два градуса выше нормы, кроме того, за месяц выпало на 192% больше нормы осадков.

Таковы данные портала "Погода и климат" со ссылкой на метеорологическую станцию в Харькове.Так, норма среднемесячной температуры января для Харькова и области: -4.5°. Фактическая температура месяца по данным наблюдений была: -2.5°, отклонение от нормы: +2.0°. Норма суммы осадков в январе: 37 мм, но за январь в Харькове выпало 70 мм, осадков - эта сумма составляет 192% от нормы.Самая низкая месячная температура воздуха (-22.4°) была зафиксирована 21 января. Самая высокая температура воздуха (+6.8°) 0- была 24 января.Напомним, температурный рекорд был зафиксирован в Харькове 27 января - тогда было +5,4 градуса выше нуля. Как сообщили SQ в Харьковском гидрометцентре, это - рекорд для города, предыдущий температурный рекорд в этот день был зарегистрирован в 2002 году (+5,2 градуса).Январь 2021 года отличился "экстремальными" погодными условиями. Холоднее всего оказалось в Изюме: там синоптики зафиксировали около - 29 градусов мороза. По состоянию на утро 21 января в Харькове была температура - 22,4 градуса мороза. Самая низкая в Украине температура в те дни была в Луганской области. На метеостанции города Беловодска была зафиксирована отметка в -31,5 градусов мороза, что явилось самым низким показателем для Украины за последние 8 лет.А буквально на следующий день, 22 января, погода сделала аномальный скачок, и в Харьковской области за сутки в среднем потеплело больше чем на 20 градусов.Аномальная погода сказалась и на живой природе, в частности - на перелетных птицах. В Харькове заметили скворцов в конце января, что является большой редкостью для наших широт. Как правило, на период холодов эти птицы улетают в более теплые места зимовки, а вот в этом году харьковские вестники весны решили поспорить с природой и остались зимовать в нашем городе.