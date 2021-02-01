Харьковские спортсмены в стрельбе из лука завоевали две золотые, четыре серебряные и две бронзовые медали.

Участие в соревнованиях, прошедших в Харькове, приняли около 300 спортсменов из 14 регионов страны, разыграли медали в двух возрастных категориях в стрельбе из классического и блочного лука,сообщили областные власти.



Серебряным призером в личных соревнованиях среди мужчин стал Виктор Рубан. Владимир Каменский стал бронзовым призером.



Еще одну медаль получила женская команда Харьковской области. Екатерина Дубровина, Дарья Павличенко, Александра Аристова в финале проиграли соперницам из Львовской области и стали серебряными призерами.



В одиночных соревнованиях среди женщин лучший результат среди харьковчанок показала Ирина Третьякова, заняв седьмое место, а чемпионкой Украины стала Анастасия Павлова из Херсонской области.



В командных соревнованиях среди мужчин победила сборная Сумской области.



На чемпионате Украины среди юниоров харьковские лучники завоевали две золотые и две серебряные медали. Чемпионами в личных соревнованиях в стрельбе из классического лука стали Никита Дюняшев и Ирина Третьякова. Владимир Каменский, Никита Дюняшев и Иван Шестаченко стали серебряными призерами в командных соревнованиях, а Елена Гриншпун завоевала серебряную медаль в стрельбе из блочного лука.



Еще одну медаль в стрельбе из блочного лука получила мужская команда Харьковской области. Вадим Головко, Александр Соколов и Никита Мильченко завоевали "бронзу".