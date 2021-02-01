В Харьковской области в течение недели, с 25 января по 1 февраля осуществили 127 выездов на тушение пожаров и ликвидацию чрезвычайных событий.

Об этом сообщили спасатели.



57 выездов были на ликвидацию пожаров и возгораний. 20 раз спасатели выезжали для оказания помощи населению и на дорожно-транспортные происшествия, четыре раза — для обезвреживания взрывоопасных предметов, два — на дежурство, 44 — другие выезды.



В результате пожаров погиб один человек, еще три получили травмы. Пять человек удалось спасти, в том числе одного ребенка, 31 — эвакуировать из опасных зон. Также огонь уничтожил семь транспортных средств.