С начала эпидемического сезона острыми респираторными вирусными инфекциями переболело 2,9% населения области, что составляет 84297 человек.

Об этом сообщает Харьковский областной лабораторный центр.



Показатель заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями составляет 167,7 на 100 тыс. населения, что ниже показателя эпидемического порога на 60,8% и на 7,5% ниже по сравнению с 4 неделей прошлого года. Уровень заболеваемости характеризуется как низкий.



Превышение показателей собственных эпидемических порогов зарегистрировано в Боровском (на 81,5%), Первомайском (на 19,8%) и Зачепиловском (на 18,5%) районах области.



Самый высокий показатель зарегистрирован в Боровском районе — 751,74 на 100 тыс. населения, самый низкий — в Золочевском — 44,45 на 100 тыс. населения.



На прошлой неделе впервые с начала эпидемического сезона у 5 человек выделен вирус гриппа А (H1).