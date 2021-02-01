На трассе Харьков -Киев - Довжанский возле пгт Рогань 21-летний водитель автомобиля ВАЗ-2110 совершил наезд на двух пешеходов.
Об этом сообщили в полиции.
По информации правоохранителей, происшествие произошло 1 февраля около 11:20, мужчины переходили дорогу в неустановленном месте и находились в состоянии алкогольного опьянения.
С травмами 42 и 35-летних мужчин доставили в харьковскую больницу. Информация о ДТП внесена в Единый учета территориального отделения полиции. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.
По информации правоохранителей, происшествие произошло 1 февраля около 11:20, мужчины переходили дорогу в неустановленном месте и находились в состоянии алкогольного опьянения.
С травмами 42 и 35-летних мужчин доставили в харьковскую больницу. Информация о ДТП внесена в Единый учета территориального отделения полиции. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.