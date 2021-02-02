В Харькове, 2 февраля, временно прекращено водоснабжение в нескольких районах, сообщили в «Харьковводоканале»
В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Новобаварского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:
ул. Волостная (Ногина), 15/17, ул. Кибальчича, 43 (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 02.02.21 г.
А также:
Индустриальный район:
ул. Роганская, 11 (п. №1, стояк) до 20:00 02.02.21 г.
Киевский район:
ул. Академика Вальтера, 7 (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 02.02.21 г.
Основянский район:
пр. Гагарина, 176 (п. №3, стояк) до 17:00 02.02.21 г.
Шевченковский район:
ул. Космическая, 27 (п. №1, стояк), пр. Победы, 59 (п. №4), пр. Победы, 72 (п. №11, стояк) до 20:00 02.02.21 г.
ул. Волостная (Ногина), 15/17, ул. Кибальчича, 43 (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 02.02.21 г.
А также:
Индустриальный район:
ул. Роганская, 11 (п. №1, стояк) до 20:00 02.02.21 г.
Киевский район:
ул. Академика Вальтера, 7 (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 02.02.21 г.
Основянский район:
пр. Гагарина, 176 (п. №3, стояк) до 17:00 02.02.21 г.
Шевченковский район:
ул. Космическая, 27 (п. №1, стояк), пр. Победы, 59 (п. №4), пр. Победы, 72 (п. №11, стояк) до 20:00 02.02.21 г.