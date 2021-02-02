Как сообщили в Харьковском гидрометцентре, 2 февраля снова будет идти дождь.
По информации синоптиков, в Харьковской области облачно.
Ночью снег, дождь. Днем местами небольшие осадки. Местами гололед, налипание мокрого снега, туман. На дорогах гололедица.
Ветер переменных направлений, 3 - 8 м / с.
Температура воздуха ночью от 3 ° мороза до 2 ° тепла,
местами до 6 тепла, днем от 2 ° мороза до 3 ° тепла, местами
6 - 8 ° тепла.
По городу: ночью снег, дождь, днем небольшие осадки.
Температура воздуха ночью около 0 °, днем 0 - 2 ° тепла.
В Харькове заметно потеплеет
Ночью снег, дождь. Днем местами небольшие осадки. Местами гололед, налипание мокрого снега, туман. На дорогах гололедица.
Ветер переменных направлений, 3 - 8 м / с.
Температура воздуха ночью от 3 ° мороза до 2 ° тепла,
местами до 6 тепла, днем от 2 ° мороза до 3 ° тепла, местами
6 - 8 ° тепла.
По городу: ночью снег, дождь, днем небольшие осадки.
Температура воздуха ночью около 0 °, днем 0 - 2 ° тепла.
В Харькове заметно потеплеет