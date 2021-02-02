Как сообщили в Харьковском гидрометцентре, 2 февраля снова будет идти дождь.

По информации синоптиков, в Харьковской области облачно.

Ночью снег, дождь. Днем местами небольшие осадки. Местами гололед, налипание мокрого снега, туман. На дорогах гололедица.

Ветер переменных направлений, 3 - 8 м / с.

Температура воздуха ночью от 3 ° мороза до 2 ° тепла,

местами до 6 тепла, днем от 2 ° мороза до 3 ° тепла, местами

6 - 8 ° тепла.

По городу: ночью снег, дождь, днем небольшие осадки.

Температура воздуха ночью около 0 °, днем 0 - 2 ° тепла.
В Харькове заметно потеплеет

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