Как сообщили в Харьковском гидрометцентре, 2 февраля снова будет идти дождь.

По информации синоптиков, в Харьковской области облачно.



Ночью снег, дождь. Днем местами небольшие осадки. Местами гололед, налипание мокрого снега, туман. На дорогах гололедица.



Ветер переменных направлений, 3 - 8 м / с.



Температура воздуха ночью от 3 ° мороза до 2 ° тепла,



местами до 6 тепла, днем от 2 ° мороза до 3 ° тепла, местами



6 - 8 ° тепла.



По городу: ночью снег, дождь, днем небольшие осадки.



Температура воздуха ночью около 0 °, днем 0 - 2 ° тепла.

В Харькове заметно потеплеет