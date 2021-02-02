В Харькове избили, требовали деньги и похитили 21-летнего студента из Марокко его же согражданы.

Как сообщили в полиции, происшествие произошло 29 января около 20.30 на улице Чернивецкой. Тогда студента одного из местных вузов неизвестные силой усадили в Daewoo Lanos и увезли.



Было открыто уголовное производство по ч. 2 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины.



Установлено, что в тот день около 20:00 в квартиру жертвы вошли пятеро неизвестных и избили его из-за якобы невозвращенного долга. Потом злоумышленники заставили парня сесть в машину и повезли в лес, где снова избили его. После этого студента отвезли в квартиру по улице Владислава Зубенко, где избили в третий раз.



Только когда трое из пяти бандитов ушли из квартиры, а двое оставшихся - уснули, потерпевшему удалось убежать.



В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личности нападавших. Ими оказались четверо мужчин в возрасте 23, 25 и 26 лет (двое), а также 25-летняя девушка, все - подданные Королевства Марокко, которые находятся в Украине на законных основаниях.



Злоумышленники задержаны, решается вопрос об избрании меры пресечения. Следственные действия продолжаются. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.