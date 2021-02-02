По словам нардепа, лишь стоимость удостоверение подписи нотариусом предлагается увеличить в 500 раз.

Народный депутат Украины Юлия Светличная заявила что будет требовать исключения из повестки дня законопроектов об увеличении госпошлины за нотариальные действия. Об этом народная избранница заявила на своей официальной странице в соцсетях.«Например, госпошлину за удостоверение подписи предлагается увеличить в 500 раз, а за удостоверение копии документа - в 100 раз! За каждую подпись и за каждую копию! Госпошлина на оформление завещаний хотят поднять в 300 раз! И так далее.Создается впечатление, что кто-то живет в параллельном мире, полностью оторванном от реалий и сегодняшних возможностей людей.Категорически против, и буду настаивать на исключении таких проектов с рассмотрения. Надеюсь, все фракции поддержат такой подход», - заявила Светличная.