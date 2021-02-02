По словам нардепа, лишь стоимость удостоверение подписи нотариусом предлагается увеличить в 500 раз.Народный депутат Украины Юлия Светличная заявила что будет требовать исключения из повестки дня законопроектов об увеличении госпошлины за нотариальные действия. Об этом народная избранница заявила на своей официальной странице в соцсетях.
«Например, госпошлину за удостоверение подписи предлагается увеличить в 500 раз, а за удостоверение копии документа - в 100 раз! За каждую подпись и за каждую копию! Госпошлина на оформление завещаний хотят поднять в 300 раз! И так далее.
Создается впечатление, что кто-то живет в параллельном мире, полностью оторванном от реалий и сегодняшних возможностей людей.
Категорически против, и буду настаивать на исключении таких проектов с рассмотрения. Надеюсь, все фракции поддержат такой подход», - заявила Светличная.