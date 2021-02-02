В Киевском и Московском районах без отопления и горячей воды остались около 200 домов, школ, и других учреждений.

Как сообщили в "Харьковских теплосетях" причина отключения отопления ремонт на тепломагистралях.До 22:00 будет отключено отопление и горячая вода в 168 жилых домах, 8 детских садах, 7 школах и 52 ведомствах Московского района, ограниченных:ул. Гв. Широнинцев,ул. В. Стуса,ул. Писемского,пр. Юбилейным,ул. Валентиновской,ул. В. Зубенко,ул. Академика Павлова,ул. Героев Труда.В Киевском районе выводится в ремонт участок тепломагистрали ТМ-29 с отключением отопления и горячего водоснабжения на 49 жилых домов, 4 детских садов и 3 ведомствах, ограниченных:ул. Валентиновской,ул. Барабашова,ул. Зубенко,ул. Академика Павлова,ул. Героев Труда.