В Киевском и Московском районах без отопления и горячей воды остались около 200 домов, школ, и других учреждений.Как сообщили в "Харьковских теплосетях" причина отключения отопления ремонт на тепломагистралях.
До 22:00 будет отключено отопление и горячая вода в 168 жилых домах, 8 детских садах, 7 школах и 52 ведомствах Московского района, ограниченных:
ул. Гв. Широнинцев,
ул. В. Стуса,
ул. Писемского,
пр. Юбилейным,
ул. Валентиновской,
ул. В. Зубенко,
ул. Академика Павлова,
ул. Героев Труда.
В Киевском районе выводится в ремонт участок тепломагистрали ТМ-29 с отключением отопления и горячего водоснабжения на 49 жилых домов, 4 детских садов и 3 ведомствах, ограниченных:
ул. Валентиновской,
ул. Барабашова,
ул. Зубенко,
ул. Академика Павлова,
ул. Героев Труда.