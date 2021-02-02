Ночью, 2 февраля оперативники задержали подозреваемого в изнасиловании.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook начальник ГУНП Украины в Харьковской области Андрей Рубель.

По его данным, нападение произошло еще в ноябре 2020 года.

"Поздно вечером, угрожая пистолетом, этот человек издевался над женщиной. Сегодня с ней все в порядке. Она возобновляется после пережитого ужаса. И даже нашла силы прийти в отдел полиции, чтобы узнать своего палача", — написал Рубель.

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