Ночью, 2 февраля оперативники задержали подозреваемого в изнасиловании.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook начальник ГУНП Украины в Харьковской области Андрей Рубель.



По его данным, нападение произошло еще в ноябре 2020 года.



"Поздно вечером, угрожая пистолетом, этот человек издевался над женщиной. Сегодня с ней все в порядке. Она возобновляется после пережитого ужаса. И даже нашла силы прийти в отдел полиции, чтобы узнать своего палача", — написал Рубель.