В Харькове из-за сложных погодных условий второй день подряд задерживаются авиарейсы.

Так, по состоянию на 11.15 часов рейс PS 5442 авиакомпании Ukraine International Airlines из Кайсери (Турция), который должен прибыть в 11.40, задержан до 14.30.Отметим, что три других рейса, которые должны сегодня прибыть в Харьков из Киева и Стамбула, пока на онлайн-табло аэропорта отмечены как "по расписанию".Сегодня ночью, утром и днем Харьков окутал густой туман, а вчера снегопад помешал нормальной работе аэропорта - были задержаны два рейса из Киева.Сегодня, 2 февраля, по данным синоптиков, в городе возможен сильный ветер с порывами до 15-20 м/с. Будет облачно, днем местами небольшие осадки, гололед, налипание мокрого снега, туман. На дорогах - гололедица. Температура днем – от 2 градусов мороза до трех градусов тепла, местами ожидается плюс 8 градусов.