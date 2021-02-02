Минздрав не регулирует вопрос появления COVID-вакцины на коммерческом рынке Украины, но в продаже она может появиться не раньше лета.

Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов во вторник, 2 февраля.- Общаясь, в частности, с производителями вакцины, и, зная, как страны ограничивают ее выход на коммерческий рынок, ограничивают экспорт, то, мне кажется, это вряд ли раньше (лета, - ред.) будет, - сказал Степанов.Министр добавил, что стоимость COVID-вакцины будет зависеть от компании-производителя.- Те предложения, которые мы получали относительно вакцин, то они начинались от семи долларов за дозу, а заканчивались стоимостью в более чем 33 доллара, - отметил он.