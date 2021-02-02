С начала года у военкоматов – очереди из желающих служить в армии по контракту. Как сообщили в Харьковском областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки, наплыв желающих попасть в армию начался после локдауна.

Отмечается, что подавляющее большинство потенциальных контрактников - около 80% - участники боевых действий, которые уволились меньше чем 5 лет назад. По нормативам их направляют в воинские части, а не в учебные центры.Как сообщил офицер Харьковского областного ТЦК и СП майор Андрей Котенко, многих кандидатов совершенно не пугает возможность снова оказаться в окопах первой линии обороны в зоне проведения ООС.- Наоборот, ребята просились именно в боевые части, где осталось много друзей, проверенных в бою, - отметил Андрей Котенко.По данным Харьковского областного ТЦК и СП, только в январе 2021 года для службы по контракту отобрали более 110 человек. 80% нынешних призывников направлены в части Сухопутных войск, остальные - в Воздушные Силы, десантно-штурмовые войска и морскую пехоту.В 2020 году из Харьковского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки в армию ушли служить более 1700 человек, и каждый второй отобранный на контрактную службу имел удостоверение участника боевых действий. Почти 10% отобранных контрактников имели степень бакалавра или магистра.Идут в армию на контракт и девушки.- Девушек было около 180, что на 30 человек больше по сравнению с позапрошлым годом, - рассказал Андрей Котенко.Напомним, в 2020 году предприятия, которые обслуживались в Северном управлении Офиса крупных плательщиков налогов ГНС, уплатили в государственный бюджет 542 млн. грн. военного сбора. План поступлений выполнен на 102,1%. Дополнительно на нужды армии собрано 11,3 млн. грн.В Харьковской области в рамках призывной кампании "Осень-2020" отправились в войска около 400 человек, или треть от всех новобранцев-срочников. Среди призывников-срочников в Харьковской области каждый второй оказался добровольцем.