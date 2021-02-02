Об этом сообщает телеграм-канал ВЕХА.

«Всеукраїнська акція «Не дамо поліції роботи показники на хворих та дискредитувати замісну терапію». Наразі такі самі дії щодо дискредитації клінік та самої ідеї замісної терапії, незважаючи на її підтримку на рівні держави та ЄС, готуються на всій Україні. Ми закликаємо громадськість не допустити знищення єдиної дієвої системи боротьби з наркоманією в Україні. Завдання поліції – боротися з НЕЛЕГАЛЬНИМ оборотом наркотиків, не знищувати легальний та контрольований бізнес та не змушувати наших дітей, чоловіків та дружин повертатись на вулиці! На Жён Мироносиц, 5. Под ГУНП», сказано в информации канала.