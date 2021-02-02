Мясо в тесте неимоверно популярно во всем мире. Ключ к его успеху спрятан за простотой приготовления, удобством хранения, сытностью и главное – отличным вкусом. Однако вопреки поговорке, утверждающей, что пельмени – они и в Африке пельмени, каждый аналог этого блюда в разных странах обладает собственным оригинальным названием и готовится по специальному рецепту.

Классика жанра

Китайская феерия

Вопрос размера

Кавказ любит счет

Китайцы утверждают, что аналог пельменей изобрел полторы тысячи лет назад известный врач Чжан Чжунцзин. В одной из китайских провинций случились сильные морозы, и многие жители обморозили уши. Медик решил спасать народ от переохлаждения горячей калорийной едой – заворачивал перемолотое мясо в тесто, варил в воде со специями и этой похлебкой кормил страждущих.Итальянцы уверены, что пельмени изобрели средневековые монахи, которым до колик надоело поститься. Вот и придумали ушлые служители культа, как замаскировать тестом запретный продукт. Заодно и специй в фарш намешали, чтобы приглушить запах.Есть версия, по которой прятать измельченную дичь в тесто придумали кочевники Севера, которые таким образом облегчали транспортировку продукта, а также обманывали хищников, приглушая запах мяса ароматом муки и специй.Какая из версий верная, судить сложно. Но в пользу китайской легенды говорит как минимум тот факт, что слово "пельмень" с угро-финского переводится приблизительно как "ухо из теста". Вероятнее всего, аналоги пельменей – китайские "уши" – разъехались по миру вместе с кочевниками и торговцами.В Украине пельмени готовят обычно из пресного теста (мука, яйца, вода или молоко), наполняя его тремя видами мяса (говядиной, бараниной и свининой в разных пропорциях). В эту смесь обязательно кладутся специи и лук, иногда – чеснок. Зачем нужна смесь из мяса различных животных, также объясняет легенда. Пельмени были раньше ритуальной едой, а мясной микс символизировал жертвоприношение основных видов крупной домашней скотины. Сейчас для начинки используют самое различное мясо, а также рыбу, грибы, овощи, бобы, орехи.Состав начинки – основное отличие аналогов пельменей в кухнях мира. Существует только два общих условия – блюдо не может быть сладким, а фарш должен быть исключительно сырым.В продаже сейчас можно найти самые замысловатые блюда со всего мира. Нет проблем и с рецептами, чтобы приготовить интересное блюдо в домашних условиях.Самый широкий выбор пельменей обещает Китай. Здесь считают пельмени самым важным блюдом новогоднего стола и умеют готовить несколько сотен видов. Самые известные – цзяоцзы, баоцзы, вонтоны.Цзяоцзы переводится как "пельмени-треугольники", но на самом деле они могут иметь любую форму. Под Новый год некоторые хозяйки умудряются вылепить цзяоцзы в виде фигурок животных и птиц. Начинка – свиной фарш с капустой или курица.Баоцзы отличаются от пельменей в первую очередь тестом – оно просто обязано быть дрожжевым. Кроме того, баоцзы готовят только на пару. А вот начинка может быть любой – мясной, рыбной, овощной, даже тыквенной и из семечек кунжута.Вонтоны по составу почти ничем не отличаются от традиционных пельменей (если не считать, что туда часто добавляют побеги бамбука). Однако их чаще всего не варят, а жарят или добавляют в суп.Центральная и Средняя Азия тоже обогатили кухню народов мира оригинальными аналогами пельменей. Одной из самых известных разновидностей являются манты. От привычным нам «родственников» они отличаются в первую очередь огромным размером – манты намного больше пельменей. Кроме того, начинка здесь не перекручивается на мясорубке, а мелко рубится. Мясо чаще используется баранье, но подходит также козлятина, верблюжатина и традиционные свинина и говядина.В составе начинки для мантов часто встречается тыква – как самостоятельно со специями, так и в сочетании с мясом. Показатель качества мантов – их сочность. Поэтому в мешочек из теста часто добавляют бараний жир. Манты по традиции едят только руками, иначе есть риск выпустить весь ароматный сок.Ближайшими родственниками мантов являются: сонгольские позы; тибетские момо; корейские манду; узбекские чучвара. Эти разновидности немного отличаются начинкой, а чучвара – еще и размерами. Узбекские пельмешки – самые маленькие представители "вида". Кроме того, они никогда не готовятся со свининой и почти всегда подаются с бульоном.Солнечный Кавказ обогатил нашу кухню хинкали. Это нечто среднее между пельменями и мантами, а главной изюминкой является очень пряная начинка. Единого рецепта хинкали не существует. Каждая уважающая себя кавказская хозяйка имеет свой тайный способ приготовления. Фарш готовится из баранины, говядины и/или свинины, лука, сыра сулугуни и обязательно большого количества кинзы. Из-за этой травы тесто в хинкали зачастую приобретает зеленоватый оттенок.Хинкали, как и его азиатские родственники, должны быть очень сочными. Бульон, образовавшийся в мешочке из теста, нужно обязательно выпить, осторожно прокусив "пельмень".Как и манты, хинкали принято есть руками. Чтобы их удобно было брать, во время приготовления хозяйки закручивают верх пельменя, чтобы получилось некое подобие короткой толстой веревки из теста. По традиции эти "ручки" не едят, а оставляют на тарелке.