По состоянию на 2 февраля в Харькове с начала эпидемии зарегистрировано 53 147 случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.Всего в Харьковской области за период наблюдения лабораторно подтверждено 78 136 случаев заболевания COVID-19, 6 549 человек находятся под медицинским наблюдением, 70 200 пациентов выздоровели, 1 387 - умерли.По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 2 февраля в Украине зафиксировано 2 394 новых случая коронавирусного заболевания. Всего в Украине - 1 223 879 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 22 924 человека умерли, 1 035 372 - выздоровели.