Метрополитен, тепловые сети, парк имени Горького – предприятия, на которых, по мнению фракции Блока Светличной «Разом!» в городском совете, целесообразно провести независимую проверку отчетности.

– На наш взгляд, именно эти предприятия, и не только они, не очень добросовестны. Но именно метрополитен, теплосети и парк Горького являются черными дырами харьковского бюджета и городского хозяйства. Через эти три предприятия высасываются ресурсы города, – говорит депутат Харьковского горсовета от фракции «Блок Светличной «Разом!» Дмитрий Булах.По его словам, «Харьковский метрополитен» является крупнейшим транспортным предприятием города, услугами которого ежедневно пользуются более 600 тысяч пассажиров. В то же время, убытки предприятия за девять месяцев 2020 года составили более 200 млн грн. Убытки «Харьковских тепловых сетей» согласно отчетности за девять месяцев прошлого года составили 1 млрд 287 млн грн. А «Центральный парк культуры и отдыха имени Горького» является ответчиком в целом ряде судебных исков по взысканию задолженности по кредитным договорам, в том числе штрафных санкций за несвоевременное выполнение финансовых обязательств. Фракция Блока Светличной «Разом!» подготовила и подала в Харьковский горсовет проект решения относительно проведения аудита.– Мы обещали своим избирателям, что как только попадем в горсовет, будем инициировать аудит коммунальных предприятий, чтобы навести порядок в городском хозяйстве, – отмечает Дмитрий Булах. – Мы подали проект решения, предусматривающий аудит трех коммунальных предприятий, пока трех.По результатам проверки должны быть определены пути вывода предприятий из кризисного состояния, что позволит эффективно оказывать услуги харьковчанам. Особенно это касается работы транспорта и систем отопления и горячего водоснабжения, убеждены в Блоке Светличной.– Мы хотим посмотреть, как использовались средства, имеющиеся у этих предприятий. Хотим проанализировать эффективность менеджмента. Важно понимать, насколько эффективно используются деньги – те неподъемные суммы, которые платят харьковчане, в частности, за услуги теплосетей, – считает Дмитрий Булах. – Может, нужно улучшить управление, чтобы предприятия не несли те колоссальные убытки, которые они сейчас имеют.