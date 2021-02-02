США готовы начать переговоры об отказе от санкций против газопровода Северный поток-2, если Германия представит предложения, которые устранят опасения Вашингтона.Об этом сообщила во вторник, 2 февраля, газета Handelsblatt со ссылкой на источники в американской администрации.
"Германская сторона должна выложить на стол переговоров пакетное решение. В противном случае нам не удастся решить проблему по теме Северный поток-2", - заявил собеседник газеты.
Издание отмечает, что американцы заинтересованы в том, чтобы вопрос реализации газопровода был увязан с механизмом, который позволит не допустить эксплуатацию газопровода в случае сокращения транзита через Украину.
Также отмечается, что вопрос СП-2 обсуждали канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Джо Байден.
Представитель правительства Германии Штеффен Зайберт сообщил о готовности обоих лидеров сотрудничать в вопросе преодоления международных вызовов, но "упустил важную деталь - в разговоре шла речь и о Северном потоке-2", пишет издание.