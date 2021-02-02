США готовы начать переговоры об отказе от санкций против газопровода Северный поток-2, если Германия представит предложения, которые устранят опасения Вашингтона.

Об этом сообщила во вторник, 2 февраля, газета Handelsblatt со ссылкой на источники в американской администрации."Германская сторона должна выложить на стол переговоров пакетное решение. В противном случае нам не удастся решить проблему по теме Северный поток-2", - заявил собеседник газеты.Издание отмечает, что американцы заинтересованы в том, чтобы вопрос реализации газопровода был увязан с механизмом, который позволит не допустить эксплуатацию газопровода в случае сокращения транзита через Украину.Также отмечается, что вопрос СП-2 обсуждали канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Джо Байден.Представитель правительства Германии Штеффен Зайберт сообщил о готовности обоих лидеров сотрудничать в вопросе преодоления международных вызовов, но "упустил важную деталь - в разговоре шла речь и о Северном потоке-2", пишет издание.