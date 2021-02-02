Ранее в Верховной Раде Украины планировали поднять стоимость пошлин на услуги нотариуса от 100 до 500 раз.

После заявления народного депутата Украины Юлии Светличной о необходимости исключить из повестки дня законопроекты об увеличении госпошлины за нотариальные действия, в Верховной Раде отклонили законодательные инициативы. Об этом сообщила Светличная в своем официальном телеграм-канале.«Законопроекты про увеличение размеров госпошлины и, как следствие, удорожание стоимости нотариальных действий отклонены», - написала нардеп.Напомним, что ранее депутат выступила с требованием отказаться от принятия этого закона.«Например, госпошлину за удостоверение подписи предлагается увеличить в 500 раз, а за удостоверение копии документа - в 100 раз! За каждую подпись и за каждую копию! Госпошлина на оформление завещаний хотят поднять в 300 раз! И так далее.Создается впечатление, что кто-то живет в параллельном мире, полностью оторванном от реалий и сегодняшних возможностей людей», - заявила Светличная.