Согласно украинскому законодательству, подобное решение необходимо для назначения выборов на должность городского головы.

Во фракции Блока Светличной "Разом!" в Харьковском городском совете подали проект решения о принятии к сведению факт досрочного прекращения полномочий Харьковского городского головы. Как отмечают в партии, выполнение этой процедуры требует Закон Украины "О местном самоуправлении в Украине".«Подготовленный нашими депутатами проект решения должен быть вынесен для рассмотрения следующей сессии городского совета. Принятие этого решения позволит начать процесс назначения внеочередных выборов Харьковского городского головы и организовать волеизъявление харьковчан.Только харьковчане имеют право наделить кого-то полномочиями и правами главы города и громады. Никакие манипуляции с правом управления нашим великим и прекрасным городом не могут иметь места!», - отметили в Блоке «Разом!»