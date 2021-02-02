На биостанции Харьковского национального университета имени Каразина в селе Гайдары во вторник, 2 февраля, разбудили сурка Тимку ІІІ, чтобы узнать, какой будет весна в этом году.

Об этом сообщает издание Объектив.По приметам, если сурок не увидит свою тень, а такое случается в пасмурный день, то весна будет ранняя. В солнечный день грызун видит свою тень, что предвещает еще шесть недель зимы. В этом году Тимка ІІІ предсказал раннюю весну.- Весна у нас будет ранняя, но это не значит, что через неделю - две, а надо немножко подождать, - истолковала предсказания сурка его хранительница Надежда Токарская.Сурка также попросили посоветовать лучший способ уберечься от коронавируса. Перед сурком поставили пустую емкость с надписью "Вакцина", спортивные снаряды, символизирующие занятия спортом, фрукты, сало с чесноком, космический аппарат с надписью "На Марс" и игрушечного Ждуна с надписью "Выдержка". Тимка сначала побежал к спорту, а затем к Ждуну.- Значит, мы не забываем о здоровом образе жизни, занимаемся спортом и гуляем на воздухе, не забываем о выдержке, - истолковала второй прогноз Тимки IIІ Надежда Токарская.Как известно, на биостанции ХНУ День сурка отмечают с 2004 года. В 2020 году сурок предрек Украине затяжную весну. Таким же был его прогноз и годом ранее.