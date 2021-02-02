Во время первой волны вакцинации в Харьковской области привьют от коронавируса 10–15 тысяч человек – медработников опорных больниц, полицейских и военнослужащих. Чтобы минимизировать потери, вакцину нужно перераспределить в пользу групп риска. Однако власть упорно не хочет заниматься адресной защитой пожилых и людей с хроническими заболеваниями.

– Цивилизованный мир быстро прививает людей из группы риска и уже через месяц-два во многих странах будет создан коллективный иммунитет за счет 30–50% инфицированных и 20–40% привитых. Украине же приходится рассчитывать только на естественное инфицирование – к концу весны, я предполагаю, у нас будет 50–60% инфицированных и 5–10% привитых, – говорит заведующий лабораторией иммунореабилитологии Института иммунологии и микробиологии им. Мечникова Андрей Волянский.И хотя в правительстве уже составили план вакцинации, которым предполагается до конца 2022 года охватить прививками 50% населения, вакцина в Украину до сих пор не поступила, тогда как Европа уже вовсю прививает своих граждан.– Почему мы получим так мало вакцины и получим столь поздно? Летом нам рассказывали сказки об «украинском чуде» – вакцине, которая вот-вот выйдет на этап испытаний, – и закатывали деньги ковидного спецфонда в асфальт. Осенью начали говорить о замечательной программе Covax. И только зимой смогли договориться о крохотном количестве китайской вакцины, – негодует Андрей Волянский, – Covax изначально рассчитан на нищие страны, объедки со стола, так сказать. Когда Запад привьет своих граждан, сформируется более-менее четкая логистика излишков – их, безусловно, передадут нищим. Но это произойдет в лучшем случае в конце весны или летом, когда активный период пандемии завершится. К тому времени Украина уже получит ожидаемые 40–60 тысяч летальных исходов (1000–1500 смертей на миллион).Минимизировать потери можно с помощью адресной защиты групп риска, в том числе перераспределением вакцины в их пользу, считает заведующий лабораторией иммунореабилитологии Института иммунологии и микробиологии им. Мечникова Андрей Волянский. Однако на Харьковщине, как сообщил замдиректора Департамента охраны здоровьея ХОГА Геннадий Бондарчук, в ходе первой волны будут вакцинированы медицинские работники опорных больниц, сотрудники полиции, военнослужащие, которые несут службу в АТО – примерно 10–15 тысяч человек. По его словам, уже сформированы мобильные бригады, которые будут проводить вакцинацию, разработан план проведения прививок. Ожидают только поставок вакцины и указа МОЗ на проведение соответствующих мероприятий.– Исполнительная власть упрямо не хочет заниматься адресной защитой пожилых и людей с хроническими заболеваниями, – отмечает Андрей Волянский. – Можно было бы направить на защиту этих групп все 2,1 миллиона доз вакцины, ожидаемые в феврале-марте, но наши руководители решили вначале вакцинировать военнослужащих на востоке, которым вакцинация не нужна. 80% смертей – в группе 60+, а остальные 20% – это люди разного возраста с хроническими заболеваниями.Между тем вакцинироваться можно будет и в частных клиниках – некоторые из них уже готовятся закупить вакцину китайского производства Sinovac Biotech – ту самую, которую купило правительство Украины для общенациональной вакцинации. По словам Андрея Волянского, она достаточно эффективна.– Я видел исследование, которое показало более 90% эффективности этой вакцины, — утверждает иммунолог.Сделать прививку «за деньги» можно будет в марте. Она будет стоить ориентировочно около тысячи гривен.