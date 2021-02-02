Украина ведет переговоры с МВФ о создании специального финансового суда.

Об этом заявил глава Нацбанка Кирилл Шевченко в интервью Reuters во вторник, 2 февраля.- Мы начали это обсуждение с миссией МВФ, - сказал Шевченко.Он напомнил, что объем кредитов в банковской системе составляет более 1 триллиона гривен, это около 40 миллиардов долларов.- Это большая сумма, и ее стоит защищать, - пояснил он.При этом обсуждение с МВФ является частью более широких переговоров об условиях - включая различные реформы, - которые Украина должна выполнить, чтобы получить дополнительные транши по программе МВФ на 5 млрд долларов.В частности, новый орган призван обеспечить лучшую защиту кредиторов, которые в не могут вернуть деньги через коррумпированную судебную систему. Доля неработающих кредитов должна снизиться до 24% к 2023 году по сравнению с нынешними 42%.По словам Шевченко, неэффективная кредитная практика ПриватБанка пробила брешь в 5,5 млрд долларов, прежде чем он попал в руки государства. Экс-владельцы банка оспаривают решение и ведут затяжную борьбу за отмену национализации.- Именно поэтому мы сейчас обсуждаем вариант создания специализированного суда или судебной палаты в Украине, которая будет рассматривать вопросы между кредиторами и заемщиками, а также между инвесторами и получателями инвестиций, - пояснил Шевченко.В то же время сокращение проблемных кредитов поможет привлечь иностранных частных инвесторов в банковскую систему Украины.Наконец, более половины сектора остается в руках государства, что Шевченко считает "большим системным риском", и НБУ хочет снизить этот уровень до 25% в ближайшие годы.Напомним, что ранее МВФ продлил работу миссии в Украине. Миссию МВФ продлили еще как минимум на неделю. Украина находится в активной стадии переговоров.Также сообщалось, что Нацбанк ожидает три транша МВФ в этом году. Миссия МВФ и власти Украины продолжают переговоры о пересмотре программы кредитования.