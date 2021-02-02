Городская власть скрывает, как в Харькове рассчитываются арендная плана и налог на землю. Ассоциация юристов решила вывести мэрию на чистую воду – члены общественного объединения потребовали рассекретить схемы оценки земли.Суть проблемы «Вечернему Харькову» доступно разъяснил глава Совета отделения Ассоциации юристов Украины в Харьковской области Кирилл Кролевецкий.
На оценку участка влияет ряд факторов
– Город взимает налог и арендную плату за землю коммунальной собственности. В базу земельного налога и в базу арендной платы закладывается нормативная денежная оценка земельного участка, которая определяется по методике, утвержденной Кабинетом министров Украины согласно Порядку, установленному Минагрополитики. На оценку каждого отдельного земельного участка влияет ряд факторов: целевое назначение, район, в котором он находится, уровень инфраструктурного обеспечения, качество почвы и другие, – поясняет юрист.
Чтобы посчитать эту нормативно-денежную оценку земли, используется группа коэффициентов.
– Так, например, коэффициент, который определяется по виду целевого использования земли (Кф), устанавливается в конкретных числах на всеукраинском уровне, и городская власть не имеет права его изменять. Что касается коэффициента, который характеризует место расположения земельного участка (Км), то на центральном уровне установлены лишь алгоритмы его определения и диапазон допустимых значений. Поэтому местная власть здесь имеет более широкие полномочия для установления локальных особенностей, – продолжает Кирилл Кролевецкий.
Откуда берется коэффициент?
Коэффициент Км определяется тремя группами факторов – Км1, Км2 и Км3. Именно Км2 и Км3 находятся под наибольшим влиянием местных советов и в случае Харькова не были опубликованы в установленном порядке.
– Второй коэффициент мэрия нам уже предоставила, так что по Км2 вопросов нет, –рассказывает Кирилл Кролевецкий. – Третий коэффициент варьируется от 0,5 до 1,5. Немаленькая вариация получается – скажем, арендная плата за земельный участок может быть как вполовину меньше, так и на 150% больше. Так вот, этот третий коэффициент городская власть не публикует, а посему невозможно понять, почему, например, к земельному участку в районе станции метро имени академика Барабашова применяется одно значение этого коэффициента, а возле Саржиного яра – другое. И получается, что человек, который хочет взять у города в аренду какой-то кусочек земли, подает прошение – ему присылают нормативную оценку земли и указывают, что Км3 равен, допустим, 1,5. А откуда взялось именно такое значение коэффициента, непонятно. Причем значение этого коэффициента зачастую приближено именно к 1,5, а не к 0,5 – хоть для участка на «Барабашова», хоть возле Саржиного яра. Справедливо ли это?
29 января 2021 года Отделение Ассоциации юристов Украины в Харьковской области обратилось к директору Департамента земельных отношений Харьковскогогородского совета Андрею Козлову с требованием опубликовать значения коэффициентов Км3, которые применяются при определении нормативной денежной оценки земель города Харькова.
– Ответа пока нет. Но по закону у мэрии есть 30 дней, –уточнил Кирилл Кролевецкий.
Юристы предлагают публичное обсуждение
Он сообщил, что 26 октября этого года юристы отделения уже обращались к харьковскому городскому голове с требованием опубликовать значения коэффициентов Км2 и Км3. И если значение Км2 в мэрии «рассекретили», то информацию о коэффициенте Км3, который имеет существенное значение при расчете нормативной денежной оценки земель Харькова, поскольку влияет на размер арендной платы или земельного налога, умолчали, заявив, что это «служебная информация».
– В Департаменте земельных отношений ссылаются на то, что соответствующие сведения отнесены к категории информации с ограниченным доступом, а именно к категории служебной информации, – рассказывает Кирилл Кролевецкий.
Юристы с этим категорически не согласны – приводят собственные аргументы и предлагают проведение публичного обсуждения вопроса о необходимости опубликования значений коэффициентов Км3.
– Мы готовы организовать публичное обсуждение данного вопроса, пригласить наших юристов, обратиться к преподавателям Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого, чтобы выяснить, является ли такая информация служебной, и поставить точку в этом вопросе, – говорит Кирилл Кролевецкий.