Городская власть скрывает, как в Харькове рассчитываются арендная плана и налог на землю. Ассоциация юристов решила вывести мэрию на чистую воду – члены общественного объединения потребовали рассекретить схемы оценки земли.

На оценку участка влияет ряд факторов

Откуда берется коэффициент?



Юристы предлагают публичное обсуждение

Суть проблемы «Вечернему Харькову» доступно разъяснил глава Совета отделения Ассоциации юристов Украины в Харьковской области Кирилл Кролевецкий.– Город взимает налог и арендную плату за землю коммунальной собственности. В базу земельного налога и в базу арендной платы закладывается нормативная денежная оценка земельного участка, которая определяется по методике, утвержденной Кабинетом министров Украины согласно Порядку, установленному Минагрополитики. На оценку каждого отдельного земельного участка влияет ряд факторов: целевое назначение, район, в котором он находится, уровень инфраструктурного обеспечения, качество почвы и другие, – поясняет юрист.Чтобы посчитать эту нормативно-денежную оценку земли, используется группа коэффициентов.– Так, например, коэффициент, который определяется по виду целевого использования земли (Кф), устанавливается в конкретных числах на всеукраинском уровне, и городская власть не имеет права его изменять. Что касается коэффициента, который характеризует место расположения земельного участка (Км), то на центральном уровне установлены лишь алгоритмы его определения и диапазон допустимых значений. Поэтому местная власть здесь имеет более широкие полномочия для установления локальных особенностей, – продолжает Кирилл Кролевецкий.Коэффициент Км определяется тремя группами факторов – Км1, Км2 и Км3. Именно Км2 и Км3 находятся под наибольшим влиянием местных советов и в случае Харькова не были опубликованы в установленном порядке.– Второй коэффициент мэрия нам уже предоставила, так что по Км2 вопросов нет, –рассказывает Кирилл Кролевецкий. – Третий коэффициент варьируется от 0,5 до 1,5. Немаленькая вариация получается – скажем, арендная плата за земельный участок может быть как вполовину меньше, так и на 150% больше. Так вот, этот третий коэффициент городская власть не публикует, а посему невозможно понять, почему, например, к земельному участку в районе станции метро имени академика Барабашова применяется одно значение этого коэффициента, а возле Саржиного яра – другое. И получается, что человек, который хочет взять у города в аренду какой-то кусочек земли, подает прошение – ему присылают нормативную оценку земли и указывают, что Км3 равен, допустим, 1,5. А откуда взялось именно такое значение коэффициента, непонятно. Причем значение этого коэффициента зачастую приближено именно к 1,5, а не к 0,5 – хоть для участка на «Барабашова», хоть возле Саржиного яра. Справедливо ли это?29 января 2021 года Отделение Ассоциации юристов Украины в Харьковской области обратилось к директору Департамента земельных отношений Харьковскогогородского совета Андрею Козлову с требованием опубликовать значения коэффициентов Км3, которые применяются при определении нормативной денежной оценки земель города Харькова.– Ответа пока нет. Но по закону у мэрии есть 30 дней, –уточнил Кирилл Кролевецкий.Он сообщил, что 26 октября этого года юристы отделения уже обращались к харьковскому городскому голове с требованием опубликовать значения коэффициентов Км2 и Км3. И если значение Км2 в мэрии «рассекретили», то информацию о коэффициенте Км3, который имеет существенное значение при расчете нормативной денежной оценки земель Харькова, поскольку влияет на размер арендной платы или земельного налога, умолчали, заявив, что это «служебная информация».– В Департаменте земельных отношений ссылаются на то, что соответствующие сведения отнесены к категории информации с ограниченным доступом, а именно к категории служебной информации, – рассказывает Кирилл Кролевецкий.Юристы с этим категорически не согласны – приводят собственные аргументы и предлагают проведение публичного обсуждения вопроса о необходимости опубликования значений коэффициентов Км3.– Мы готовы организовать публичное обсуждение данного вопроса, пригласить наших юристов, обратиться к преподавателям Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого, чтобы выяснить, является ли такая информация служебной, и поставить точку в этом вопросе, – говорит Кирилл Кролевецкий.