Авария произошла в жилой доме на улице Амосова, в подвале которого находится зоомагазин и ветеринарная клиника.

Как сообщает Суспільне , из-за порыва трубы теплосетей в Харькове погибли животные в зоомагазине. Об этом журналистам рассказала владелица зоомагазина Александра Севрюкова."Мне позвонили и сказали, что между домами прорвало трубу. Мы пришли, открыли верхние двери - это же подвал. Все лестницы в воде были. Когда попытались открыть дверь, то с помещения хлынула вода ", - рассказывает Александра.Работники зоомагазина сразу начали звонить во все службы, однако там в помощи отказали. По словам Севрюковой, честь животных погибло, а часть удалось спасти, однако выживут ли они - неизвестно."У нас был кот, он лежал не в воде, но из-за температуры ему стало очень плохо. Шиншилла вряд ли выживет, потому что была в воде, в кипятке ... Морские свинки, их 4-5, они мокрые, мы не знаем, выживут ли они ... хомяки сварились, утонули. Я пока не могу подсчитать, и что-то подробнее рассказать, но то, что там все пропало - это факт ", - говорит владелица зоомагазина.Севрюкова отмечает, что выкачивать воду из помещения им пришлось с помощью частной фирмы. Работники же теплосетей приехали позже."Они откачали воду из люка, что-то перекрыли, постояли и уехали", - рассказала Александра.