Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроект №3633 об усилении ответственности за нападения на журналистов.

"За" проголосовал 341 нардеп на пленарном заседании во вторник, 2 февраля.Так, незаконное изъятие собранных журналистом материалов и технических средств, которыми он пользуется в связи со своей профессиональной деятельностью, незаконный отказ в доступе журналиста к информации, незаконный запрет на освещение отдельных тем, показ отдельных лиц, критики субъекта властных полномочий, а также любое другое умышленное препятствование осуществлению его законной профессиональной деятельности наказывается штрафом от 8 500 до 17 000 гривен или арестом на срок до 6 месяцев, или ограничением свободы на срок до 3 лет.При этом по состоянию на сегодня штраф составляет 850 гривен.Также влияние в любой форме на журналиста с целью препятствования выполнению им профессиональных обязанностей или преследование журналиста в связи с его законной профессиональной деятельностью наказываются штрафом от 17 000 до 34 000 гривен или арестом на срок до 6 месяцев, или ограничением свободы на срок до 4 лет.Сегодня штраф составляет до 3 400 гривен.Если действия были совершены должностным лицом с использованием своего служебного положения или по предварительному сговору группой лиц, то они караются штрафом от 34 000 до 51 000 гривен или ограничением свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.Действия, совершенные организованной группой, наказываются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет.По состоянию на сегодня штраф составляет от 3 400 до 8 500 грн.Этот закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.Напомним, 4 ноября 2020 года Рада приняла в первом чтении законопроект об ужесточении наказаний за нападения на журналистов. Тогда документ поддержали 305 депутатов.Также сообщалось, что в 2020 году в Украине было совершено 77 нападений на журналистов. Лидером антирейтинга является Киев и Киевская область, где было зафиксировано 26 нападений на медийщиков.