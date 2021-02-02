Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт" и Харьковский национальный университет им. Каразина попали в топ международного рейтинга Webometrics Ranking of World's Universities.

Рейтинг оценивает показатели активности университетов в интернете.Соответствующие данные опубликованы на сайте чарта по состоянию на январь 2021 года. Всего оценивалась более 31000 вузов разных стран мира, из них 316 - украинских.Топ-5 университетов Украины, вошедших в рейтинг, выглядит так:• Киевский национальный университет им. Т. Шевченко,• НТУУ "Киевский политехнический институт им. И. Сикорского",• Сумской государственный университет,• Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина,• НТУ "Харьковский политехнический институт".Webometrics Ranking of World Universities - один из рейтингов университетов мира, по которому анализируют степень представления деятельности вузов в интернете. Его составляют с 2004 года и публикуют два раза в год (в январе и июле). Разработкой рейтинга занимается Лаборатория киберметрики ("Cybermetrics Lab") Национального исследовательского совета Испании ("Spanish National Research Council", CSIC), которая действует при Министерстве науки и образования Испании.Наибольший вес в рейтинге (суммарно 90%) занимают показатели цитируемости вузов в Интернете и базе данных Scopus. Рейтинг также учитывает уровень внедрения в университете политики открытого доступа к результатам научных исследований, учебных материалов, нормативной базы и тому подобное.