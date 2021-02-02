Канцлер Германии Ангела Меркель провела совместное заседание с представителями Еврокомиссии, главами земельных правительств и членами фармкомпаний, которые занимают созданием вакцины против коронавируса.

Об этом пишет издание DW.Во время встречи канцлер предположила, что существует вероятность того, что прививку от коронавирусной болезни придется делать каждый год.— Возможно, нам придется делать себе прививки много лет. Это похоже на вакцину против гриппа, когда вы каждый раз ежегодно вакцинируетесь против новой мутации, — пояснила Меркель.По ее словам, если вдруг возникнет новый вид коронавируса, и вакцина, которую изобретут на тот момент, не будет эффективной против него, то нужно будет начинать все сначала.— Если этот вирус будет продолжать меняться, у нас будет еще одна проблема. Если, например, появится мутация, на которую вакцина не действует, то мы начнем все сначала, — добавила канцлер.