Канцлер Германии Ангела Меркель провела совместное заседание с представителями Еврокомиссии, главами земельных правительств и членами фармкомпаний, которые занимают созданием вакцины против коронавируса.Об этом пишет издание DW.
Во время встречи канцлер предположила, что существует вероятность того, что прививку от коронавирусной болезни придется делать каждый год.
— Возможно, нам придется делать себе прививки много лет. Это похоже на вакцину против гриппа, когда вы каждый раз ежегодно вакцинируетесь против новой мутации, — пояснила Меркель.
По ее словам, если вдруг возникнет новый вид коронавируса, и вакцина, которую изобретут на тот момент, не будет эффективной против него, то нужно будет начинать все сначала.
— Если этот вирус будет продолжать меняться, у нас будет еще одна проблема. Если, например, появится мутация, на которую вакцина не действует, то мы начнем все сначала, — добавила канцлер.