В Двуречанском районе фельдшер и водитель "скорой" приняли роды у женщины прямо в автомобиле.

Об этом сообщили в Харьковском областном центре экстренной помощи.31 января ночью в службу "103" поступил экстренный вызов на роды в один из населенных пунктов Двуречанского района. На вызов прибыла бригада ЭМП 2308. Во время транспортировки в больницу 23-летняя беременная начала рожать. Специализированный автомобиль ЭМП сразу остановили, бригада начала оказывать акушерскую помощь.В итоге роженица родила мальчика весом 3200, ростом 51 см, это 7-8 баллов по шкале Апгар. После оказания акушерской помощи роженицу вместе с новорожденным госпитализировали в лечебное учреждение."Желаем новорожденному жителю Харьковской области и его семье - здоровья и благополучия! Гордимся и благодарим бригаду ЭМП в составе фельдшера Медяника А.В. и водителя Пиддубко А.А.", - говорится в сообщении.