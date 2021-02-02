События В Харькове из-за ДТП на Новом мосту возникла пробка (видео) Вечерний Харьков 18:06 441 Об этом сообщает телеграм-канал ВЕХА. «ДТП на новом мосту с пробкой», сказано в комментарии к выложенному видео. Читайте также В центре города насмерть сбили женщину Под Харьковом ищут родственников мужчины потерявшего память Пытаясь избежать скандала, в администрации Тимчук подменили страницу вакансий на правительственном сайте БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ В центре города насмерть сбили женщину События 21:02 Лента новостей В центре города насмерть сбили женщину 21:02 Под Харьковом ищут родственников мужчины потерявшего память 20:01 Пытаясь избежать скандала, в администрации Тимчук подменили страницу вакансий на правительственном сайте 19:38 Под Малой Роганью водитель влетел под фуру 19:31 В Харькове временно изменят трамвайный маршрут 19:04 Как итальянцы нарушили «пельменное» правило 18:46 Харьковский сурок предсказал раннюю весну (видео) 18:33