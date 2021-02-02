Большие поклонники изделий из теста – итальянцы – конечно, не могли пройти мимо такого блюда, как пельмени. После долгих экспериментов они выдали два козырных аналога – тортеллини и равиоли.

Равиоли внешне совсем не похожи на пельмени. Как правило, они имеют квадратную форму. К тому же отличаются способом приготовления: чаще всего их жарят, а не варят. Да и начинка далеко ушла от пельменной. В равиоли добавляется много сыра, зелени, помидоров и других овощей, а мясо задвигается на второй план. Равиоли, вопреки правилу, могут быть сладкими. Именно поэтому многие считают их вариантом пасты.Зато в отношении тортеллини вопросов нет. Эти пельмешки с начинкой из курицы, сыра и/или овощей готовят очень маленькими, соединяя концы в кружок. Итальянцы называют такую форму пупком Венеры и слагают в честь тортеллини легенды.В Польше, Литве, Беларуси готовят колдуны – это аналог пельменей, где в качестве оболочки используется не тесто, а тертый картофель. В Швеции тоже используют картофель для приготовления теста, добавляя вареные клубни в муку с водой. В качестве начинки шведских кропкакоров чаще всего выступает сало с луком.Есть свои пельмени и в далекой Индии (модак), и в не менее далеком Израиле (креплах) и, конечно, в Африке (пастели). Африканские пастели готовят из консервированного тунца в смеси с луком и томатами, жарят и подают со сладкими соусами.